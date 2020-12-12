«Ньюкасл» уже на 20-й секунде открыл счёт в матче с «Вест Бромвичем». Видео

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион». Матч проходит в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Идёт 15-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.
Счёт был открыт на 20-й секунде матча — бразильский нападающий «сорок» Жоэлинтон заметил рывок полузащитника Мигеля Альмирона в штрафную «Вест Бромвича», сразу же сделал передачу на парагвайца, и тот аккуратным ударом направил мяч в дальний угол ворот.
«Ньюкасл Юнайтед» набрал 14 очков в 10 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич Альбион» (6) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 11 встречах набравший 24 очка. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (24) и лондонский «Челси» (22).
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 12 декабря 2020
-
19:14
-
19:05
-
19:04
-
18:57
-
18:57
-
18:49
-
18:46
-
18:45
-
18:43
-
18:30
-
18:24
-
18:18
-
18:10
-
18:02
-
17:55
-
17:54
-
17:53
-
17:44
-
17:41
-
17:39
-
17:39
-
17:28
-
17:17
-
17:10
-
16:58
-
16:34
-
16:20
-
16:17
-
16:08
-
16:00
-
15:58
-
15:52
-
15:48
-
15:42
-
15:27