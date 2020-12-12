«Ньюкасл» уже на 20-й секунде открыл счёт в матче с «Вест Бромвичем». Видео

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион». Матч проходит в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Идёт 15-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 20-й секунде матча — бразильский нападающий «сорок» Жоэлинтон заметил рывок полузащитника Мигеля Альмирона в штрафную «Вест Бромвича», сразу же сделал передачу на парагвайца, и тот аккуратным ударом направил мяч в дальний угол ворот.

Видео гола Альмирона

«Ньюкасл Юнайтед» набрал 14 очков в 10 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич Альбион» (6) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 11 встречах набравший 24 очка. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (24) и лондонский «Челси» (22).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.