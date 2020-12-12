«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Сегодня, 12 декабря, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Кавана. Ассистенты — Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Крейг Поусон.
«Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков в 10 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (18) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 11 встречах набравший 24 очка. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (24) и лондонский «Челси» (22).
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