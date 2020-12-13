Городов: никогда не играл в день рождения. Надеюсь, тренер не поменяет состав на «Локо»

Вратарь «Краснодара» Евгений Городов заявил, что хотел бы сыграть в день рождения в матче с «Локомотивом». Сегодня, 13 декабря, голкиперу исполняется 35 лет.
«Когда после «Химок» выходишь на «Челси», чувствуешь разницу в классе. Но настрой, что на «Химки», что на «Челси», должен быть одинаковым – выходить и показывать максимум. Не будь «Химок», не было бы и «Челси». Тренер должен видеть и знать, что ты в форме и он может на тебя рассчитывать, что есть выбор. А у меня в Лондоне был дополнительный стимул: никогда раньше я не играл в день рождения. Раньше к этому времени уже в отпуск расходились, а в этом году есть шанс. Надеюсь, оправдал ожидания и тренер не станет менять состав на матч с «Локо», — сказал Городов в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Олегом Лысенко.
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