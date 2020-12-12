Илья Кутепов провёл 100 матчей за «Спартак»
Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1) стал для игрока «Спартака» Ильи Кутепова сотым по счёту за московскую команду. Защитник вышел на поле на 70-й минуте, заменив форварда Джордана Ларссона. Россиян занял место в атакующей линии.
Фото можно посмотреть в "твиттере" красно-белых.
Кутепов в трёх последних матчах «Спартака» выходил на замену на позицию нападающего. При этом главный тренер москвичей хвалил игрока, говоря, что тот хорошо открывается за спины защитников.
«Сочи» набрал 30 очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Спартак» (35) — на втором месте. В заключительном туре РПЛ 2020 года 16 декабря красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом». Начало — в 20:00 мск.
Кутепов — о себе: Златан так Златан, но так-то Ибрагимович всегда с первых минут играет
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