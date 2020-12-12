Рубен Диаш признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в ноябре

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим игроком «горожан» в ноябре.
По итогам голосования среди болельщиков 23-летний португалец опередил защитников Джона Стоунза и Жоау Канселу, сообщает официальный сайт «Манчестер Сити».
В ноябре подопечные Хосепа Гвардиолы пропустили всего один гол в пяти матчах во всех турнирах.
28 сентября 2020 года «Сити» объявил о покупке Рубена Диаша из лиссабонской «Бенфики» за € 68 млн.
Сегодня, 12 декабря, «Манчестер Сити» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги встретиться с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнётся в 20:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию.
«Манчестер Юнайтед», набрав в 10 матчах 19 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (18) — на девятом месте.
- 12 декабря 2020
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