Тедеско: когда я задаю вопрос резервному судье, то всегда получаю жёлтую карточку

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

«Мы играли хорошо до пропущенного мяча. Пропустили гол, который нельзя было пропускать: мы долго работали над такими ситуациями. У нас молодая команда, нам надо учиться, развиваться, становиться лучше. Важно не допускать таких ошибок, которые привели к пропущенному мячу. После гола мы потеряли определённую структуру игры. Надо работать дальше и смотреть вперёд. У нас было много моментов в первом тайме. Мы неплохо сыграли и до забитого гола. Нельзя обвинять нас в том, что мы не хотели выиграть.



Что я сказал Алексу? Это командный секрет. В первом тайме мы контролировали мяч и игру, во втором — нет (по-русски). В перерыве случилось то, что никогда не происходило со мной в России. Это событие не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда к тебе так относятся», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.