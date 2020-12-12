Погба — в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч 12-го тура с «Манчестер Сити»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на домашнем стадионе красных — «Олд Траффорд». Начало матча — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделёф, Шоу, Фред, Мактоминай, Погба, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Рашфорд.
Запасные: Хендерсон, Бейи, Алекс Телес, ван де Бек, Мата, Матич, Марсьяль
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Канселу, Родриго, Фернандиньо, Де Брёйне, Марез, Жезус, Стерлинг.
Запасные: Стеффен, Ляпорт, Менди, Фоден, Гюндоган, Ферран Торрес, Бернарду Силва.
«Манчестер Юнайтед», набрав 19 очков в 10 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (18) — на девятом месте.
В стартовый состав «красных дьяволов» попал француз Поль Погба. На этой неделе его агент Мино Райола рассказал о желании игрока покинуть стан манкунианцев.
Проморолик к матчу «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
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