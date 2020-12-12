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«Мне сказали, что это наша страна и я могу уехать». Тедеско — о конфликте в матче с «Сочи»

«Мне сказали, что это наша страна и я могу уехать». Тедеско — о конфликте в матче с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о конфликте в перерыве матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

«По поводу инцидента в перерыве. Мне сказали, что это наша страна и я могу уехать. Резервный судья всё видел. Мы помним, что было в Лиге чемпионов, когда две команды ушли с поля. Когда задаю вопрос резервному судье, то всегда получаю жёлтую карточку за это. Задаю вопрос, почему. Мы должны были забить два гола, но пропустили», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 58-й минуте. Антон Заболотный сделал передачу к штрафной, Кристиан Нобоа продвинулся вперёд и технично уложил мяч в дальний угол ворот. Александр Максименко до мяча не дотянулся.

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