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«Ньюкасл» победил «Вест Бромвич» в первом для себя матче после карантина

«Ньюкасл» победил «Вест Бромвич» в первом для себя матче после карантина
Футбол / Англия 0

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 20-й секунде матча — полузащитник хозяев Мигель Альмирон, получив выверенную передачу от нападающего Жоэлинтона, аккуратным ударом направил мяч в дальний угол ворот.

Видео гола Альмирона

На 50-й минуте гости сравняли счёт — полузащитник Мэтт Филлипс с левого фланга исполнил подачу в штрафную «Ньюкасла», где Дарнелл Ферлонг мощным ударом в касание загнал мяч в дальний угол ворот.

Видео гола Ферлонга

Окончательный счёт был установлен на 82-й минуте. Нападающий Дуайт Гейл с передачи Джейкоба Мёрфи головой вколотил мяч в ворота.

Видео гола Гейла

«Ньюкасл Юнайтед» набрал 17 очков в 10 матчах и поднялся на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич Альбион» (6) — на 19-м месте.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
12 декабря 2020, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 1
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
1:0 Альмирон – 1'   1:1 Ферлонг – 50'   2:1 Гейл – 82'
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