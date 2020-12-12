«Ньюкасл» победил «Вест Бромвич» в первом для себя матче после карантина

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 20-й секунде матча — полузащитник хозяев Мигель Альмирон, получив выверенную передачу от нападающего Жоэлинтона, аккуратным ударом направил мяч в дальний угол ворот.
На 50-й минуте гости сравняли счёт — полузащитник Мэтт Филлипс с левого фланга исполнил подачу в штрафную «Ньюкасла», где Дарнелл Ферлонг мощным ударом в касание загнал мяч в дальний угол ворот.
Окончательный счёт был установлен на 82-й минуте. Нападающий Дуайт Гейл с передачи Джейкоба Мёрфи головой вколотил мяч в ворота.
«Ньюкасл Юнайтед» набрал 17 очков в 10 матчах и поднялся на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич Альбион» (6) — на 19-м месте.
- 12 декабря 2020
-
20:41
-
20:40
-
20:36
-
20:28
-
20:22
-
20:20
-
20:14
-
20:12
-
20:09
-
20:03
-
20:03
-
20:00
-
19:54
-
19:54
-
19:44
-
19:35
-
19:33
-
19:33
-
19:30
-
19:19
-
19:18
-
19:14
-
19:05
-
19:04
-
18:57
-
18:57
-
18:49
-
18:46
-
18:45
-
18:43
-
18:30
-
18:24
-
18:18
-
18:10
-
18:02