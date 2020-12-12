«Ньюкасл» победил «Вест Бромвич» в первом для себя матче после карантина

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 20-й секунде матча — полузащитник хозяев Мигель Альмирон, получив выверенную передачу от нападающего Жоэлинтона, аккуратным ударом направил мяч в дальний угол ворот.

Видео гола Альмирона

На 50-й минуте гости сравняли счёт — полузащитник Мэтт Филлипс с левого фланга исполнил подачу в штрафную «Ньюкасла», где Дарнелл Ферлонг мощным ударом в касание загнал мяч в дальний угол ворот.

Видео гола Ферлонга

Окончательный счёт был установлен на 82-й минуте. Нападающий Дуайт Гейл с передачи Джейкоба Мёрфи головой вколотил мяч в ворота.

Видео гола Гейла

«Ньюкасл Юнайтед» набрал 17 очков в 10 матчах и поднялся на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич Альбион» (6) — на 19-м месте.