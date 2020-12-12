Артём Дзюба вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вышел на первое место в гонке бомбардиров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Форвард оформил дубль в матче 18-го тура с московским «Динамо». Таким образом, Дзюба забил 10 мячей в сезоне-2020/2021. Матч «Зенит» — «Динамо» продолжается в эти минуты.
На втором месте в списке лучших бомбардиров лиги — партнёр Дзюбы, форвард «Зенита» Сердар Азмун (9 мячей). Третье место делят нападающие московского «Спартака» Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе, а также полузащитник клуба «Сочи» Кристиан Нобоа (все — по 8 голов).
Артём Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года. За всё время выступлений в стане сине-бело-голубых нападающий провёл 198 матчей и забил 85 голов.
Широков: лучшие игроки РПЛ — Влашич и Деспотович. А Деспот сейчас не хуже Дзюбы
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