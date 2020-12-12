«Да, да, да!» «Сочи» опубликовал командное фото после победы в матче со «Спартаком»
Пресс-служба «Сочи» опубликовала на странице в «Инстаграме» командное фото с поля после победы в матче с московским «Спартаком» (1:0).
«Да, да, да!» — говорится в подписи к фотографии.
«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 58-й минуте. Антон Заболотный сделал передачу к штрафной, Кристиан Нобоа продвинулся вперёд и технично уложил мяч в дальний угол ворот. Александр Максименко до мяча не дотянулся.
«Сочи» набрал 30 очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» (35) — на втором месте.
«Сочи» обыграл «Спартак» благодаря голу Кристиана Нобоа
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