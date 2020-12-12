Два удаления и гол с пенальти — в видеообзоре матча «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»

Завершился стартовый матч субботней программы 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне встречались «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Астон Вилла». Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 92-й минуте матча. Полузащитника гостей Джона Макгинна в своей штрафной площади сбил защитник «волков» Нелсон Семеду, и судья без раздумий показал на точку. К мячу подошёл Анвар Эль-Гази и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.



Гости смогли забить после того, как на 85-й минуте главный судья матча Майк Дин за вторую жёлтую карточку удалил бразильского полузащитника гостей Дугласа Луиса.



Правда, на 95-й минуте судья уравнял составы команд, показав второю жёлтую карточку Жоау Моутинью.

Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»

Подопечные Дина Смита набрали 18 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (17) — на 11-м месте.