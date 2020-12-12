Сульшер объяснил попадание Погба в стартовый состав на матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер объяснил включение в стартовый состав полузащитника Поля Погба на матч 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».
«Уже достаточно сказал в течение недели. Футбол — командная игра. Поль Погба — часть нашей команды, он очень сосредоточен на том, чтобы внести вклад в наши результаты.
У него есть голод, желание постоянно играть. Он всегда хочет играть, постоянно хочет тренироваться. Когда-то у нас были другие игроки, которые отказывались тренироваться или играть, но их с нами больше нет. Конечно же Поль ни разу не делал подобного. Он просто старается помочь команде в каждом матче, когда у него есть такая возможность», — приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед», набрав 19 очков в 10 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (18) — на девятом месте.
Дерби «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 12 декабря. Начало — в 20:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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