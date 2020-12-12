Видео: что происходило в подтрибунном помещении после матча «Сочи» — «Спартак»

Опубликовано видео конфликта, который случился в подтрибунном помещении после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0).

Видео можно посмотреть в "твиттере" телеканала «Матч ТВ». Права на ролик принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Единственный гол был забит на 58-й минуте. Антон Заболотный сделал передачу к штрафной, Кристиан Нобоа продвинулся вперёд и технично уложил мяч в дальний угол ворот. Александр Максименко до мяча не дотянулся.

«Сочи» набрал 30 очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» (35) — на втором месте. В заключительном туре РПЛ 2020 года 16 декабря сочинцы примут московское «Динамо». Начало — в 18:00 мск. Красно-белые в этот же день на выезде встретятся с «Зенитом». Начало — в 20:00 мск.