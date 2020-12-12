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Стало известно, что тренер вратарей «Сочи» сказал Тедеско в перерыве матча со «Спартаком»

Стало известно, что тренер вратарей «Сочи» сказал Тедеско в перерыве матча со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», в перерыве матча «Сочи» — «Спартак» (1:0) у главного тренера москвичей Доменико Тедеско возник конфликт с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным.

В перерыве Бородин сказал Тедеско: «Ты на нашей территории, веди себя прилично». Тренер вратарей был недоволен постоянными апелляциями наставника «Спартака» к арбитру. Тедеско ответил Бородину: «Я скажу всем, что ты расист».

После встречи Тедеско рассказал о конфликте в перерыве матча 18-го тура РПЛ с «Сочи». «В перерыве мне сказали, что это наша страна и я могу уехать», — сообщил специалист.

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