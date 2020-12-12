И. Федотов: «Спартак» снова прибили, арбитр дважды не назначил пенальти в ворота «Сочи»

Судья Игорь Федотов рассказал, что арбитр матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» Игорь Панин дважды не назначил пенальти.
«Арбитр должен был назначать одиннадцатиметровый удар в ворота «Сочи» за фол на Жиго. Игрок «Спартака» смотрел на мяч и тянулся к нему, в этот момент игрок «Сочи» сначала блокировал Жиго корпусом, а потом ещё и рукой. Он фактически держит Жиго, не давая ему добраться до мяча. При этом важно, что игрок «Сочи» смотрел не на мяч, а на Жиго, стараясь не по правилам не пустить Жиго к мячу. «Спартак» должен был бить пенальти. Непонятно, почему VAR не вмешался в этот эпизод.
На 44-й минуте Ларссон бил по воротам «Сочи», игрок хозяев выставлял в сторону руку, куда и попал мяч. Следовало назначить одиннадцатиметровый в ворота «Сочи» и дать защитнику жёлтую карточку. Получается, арбитр дважды не назначил пенальти в ворота «Сочи». «Спартак» снова прибили», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 12 декабря 2020
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