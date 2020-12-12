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«Эвертон» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Эвертон» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Эвертон» — «Челси».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ассистенты — Марк Перри и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Ли Мэйсон.

«Эвертон» набрал 17 очков в 11 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (22) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 11 встречах набравший 24 очка. В тройку лидеров турнира входит также «Ливерпуль» (24). В 13-м туре «Челси» встретится с «Вулверхэмптоном», «Эвертон» — с «Лестером».

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