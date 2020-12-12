«Спартак»: попросим комитет по этике РФС разобрать инцидент с оскорблением Тедеско

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал инцидент в перерыве матча с «Сочи» (0:1) между главным тренером Доменико Тедеско и тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным.

«Спартак» попросит комитет по этике РФС разобрать инцидент, произошедший между Доменико Тедеско и тренером «Сочи» Бородиным, который оскорбил Тедеско в перерыве матча», – сказал Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Чемпионат» сообщал, что в перерыве матча «Сочи» — «Спартак» (1:0) у главного тренера москвичей Доменико Тедеско возник конфликт с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным. После матча Тедеско рассказал о конфликте. «В перерыве мне сказали, что это наша страна и я могу уехать», — сообщил специалист.