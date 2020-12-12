«Зенит» обыграл «Динамо» и стал единоличным лидером РПЛ

«Зенит» принимал «Динамо» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Счёт был открыт на 14-й минуте. После неудачного выноса Романом Евгеньевым мяча из штрафной Алексей Сутормин перехватил мяч и выполнил передачу к 11-метровой отметке, от которой Артём Дзюба мощно пробил мимо Антона Шунина. На 34-й минуте Дзюба сделал дубль, реализовав пенальти.
На 56-й минуте «Динамо» удалось сократить отставание — одиннадцатиметровый удар реализовал Николай Комличенко. На 84-й минуте итоговый счёт встречи установил Сердар Азмун. Сутормин убежал по флангу от Варелы, сместился к штрафной и навесил на иранца, тот головой отправил мяч в сетку.
Таким образом, «Зенит», набрав в 18 матчах 38 очков, стал единоличным лидером в таблице РПЛ. «Динамо» (30) — на 4-м месте. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком», «Динамо» проведёт встречу с «Сочи».
- 12 декабря 2020
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