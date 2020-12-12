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«Зенит» обыграл «Динамо» и стал единоличным лидером РПЛ

«Зенит» обыграл «Динамо» и стал единоличным лидером РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» принимал «Динамо» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 14-й минуте. После неудачного выноса Романом Евгеньевым мяча из штрафной Алексей Сутормин перехватил мяч и выполнил передачу к 11-метровой отметке, от которой Артём Дзюба мощно пробил мимо Антона Шунина. На 34-й минуте Дзюба сделал дубль, реализовав пенальти.

На 56-й минуте «Динамо» удалось сократить отставание — одиннадцатиметровый удар реализовал Николай Комличенко. На 84-й минуте итоговый счёт встречи установил Сердар Азмун. Сутормин убежал по флангу от Варелы, сместился к штрафной и навесил на иранца, тот головой отправил мяч в сетку.

Таким образом, «Зенит», набрав в 18 матчах 38 очков, стал единоличным лидером в таблице РПЛ. «Динамо» (30) — на 4-м месте. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком», «Динамо» проведёт встречу с «Сочи».

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
12 декабря 2020, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Дзюба – 14'   2:0 Дзюба – 34' (пен)   2:1 Комличенко – 56' (пен)   3:1 Азмун – 84'
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