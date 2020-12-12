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Бородин: сказал Тедеско, что это наша земля. После этого он назвал меня расистом

Бородин: сказал Тедеско, что это наша земля. После этого он назвал меня расистом
Футбол / РПЛ 0

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в перерыве матча 18-го тура РПЛ.

«Я сказал две фразы — это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним», — цитирует Бородина Sport24.

«Чемпионат» сообщал, что в перерыве матча «Сочи» — «Спартак» (1:0) у главного тренера москвичей Доменико Тедеско возник конфликт с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным. После матча Тедеско рассказал о конфликте. «В перерыве мне сказали, что это наша страна и я могу уехать», — сообщил специалист.

«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Стало известно, что тренер вратарей «Сочи» сказал Тедеско в перерыве матча со «Спартаком»
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