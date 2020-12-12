«Спартак» — о конфликте Тедеско и Бородина: в футболе нет места расизму и национализму!

Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявление по поводу инцидента в перерыве матча с «Сочи» (0:1) с участием главного тренера красно-белых Доменико Тедеско и тренера вратарей сочинцев Дмитрия Бородина.

«В перерыве матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» имел место вопиющий случай. Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско. В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию.



ФК «Спартак-Москва» крайне возмущён поведением представителя «Сочи» и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму! Надеемся, Российский футбольный союз не оставит данный инцидент без внимания и проведёт объективное расследование», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Спартака».