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«Спартак» — о конфликте Тедеско и Бородина: в футболе нет места расизму и национализму!

«Спартак» — о конфликте Тедеско и Бородина: в футболе нет места расизму и национализму!
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявление по поводу инцидента в перерыве матча с «Сочи» (0:1) с участием главного тренера красно-белых Доменико Тедеско и тренера вратарей сочинцев Дмитрия Бородина.

«В перерыве матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» имел место вопиющий случай. Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско. В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию.

ФК «Спартак-Москва» крайне возмущён поведением представителя «Сочи» и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму! Надеемся, Российский футбольный союз не оставит данный инцидент без внимания и проведёт объективное расследование», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Спартака».

Бородин: сказал Тедеско, что это наша земля. После этого он назвал меня расистом
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