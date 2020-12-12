«Реал» — «Атлетико»: составы команд на мадридское дерби

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 13-го тура испанской Примеры «Реал» — «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Атлетико». Стали известны составы команд.
«Реал»: Куртуа, Варан, Рамос, Карвахаль, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Бензема, Винисиус Жуниор, Васкес.
Запасные: Альтубе, Лунин, Марсело, Начо, Милитао, Одриосола, Иско, Вальверде, Асенсио, Родриго.
«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер, Карраско, Коке, Эррера, Льоренте, Фелиш, Суарес.
Запасные: Грбич, Сан Роман, Лоди, Врсалько, Кондогбиа, Лемар, Витоло, Торрейра, Ньигес, Корреа, Шапоньич.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный рефери — Рауль Мартин Гонсалес Франсес.
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