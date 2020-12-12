«Сочи» попросит комитет по этике РФС разобрать поведение Доменико Тедеско

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб попросит комитет по этике Российского футбольного союза разобрать поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

«Спартак» попросит комитет по этике разобрать инцидент с оскорблением Тедеско? Если они хотят углубиться в разбор, мы тоже не будем молчать. Попросим комитет по этике разобрать поведение главного тренера «Спартака». Когда в адрес нашего капитана летят необъективные претензии — это неспортивное поведение», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В подтрибунном помещении тренер «Спартака» высказал вратарю «Сочи» Сослану Джанаеву претензии за симуляцию и затяжку времени, после чего спросил у Джанаева на русском: «Сколько денег?!» На что Джанаев ответил: «Ты что рассказываешь?»



Как рассказали «Чемпионату» очевидцы из «Сочи», именно после этих слов Тедеско начался конфликт, так как штаб «Спартака» тоже начал предъявлять претензии Джанаеву. При этом, по уточнению очевидцев, драки не было, а была обычная толкучка.