Гендиректор «Сочи» – о Тедеско: никто не даёт права оскорблять, а потом обвинять в расизме

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в перерыве матча 18-го тура РПЛ.

«Поведение Доменико Тедеско в подтрибунном помещении не красит специалиста. После свистка об окончании игры мы должны уважительно относиться друг к другу. Не понимаю, чем были вызваны эмоциональные всплески. Да, в матче было достаточно много жёлтых карточек. Многие футболисты, получив повреждения, лежали на газоне. Но если мы будем каждый эпизод разбирать на тему симуляции — это неправильно.



Видел, как Дмитрий Бородин подошёл к Тедеско в перерыве и хотел обменяться какими-то фразами. Но это не выглядело так, будто Бородин вёл себя неадекватно и собирался оскорбить тренера. Мы не знаем, в каком контексте шла беседа между. Если он сказал слова про “нашу землю и наш колизей”, вы видите в этом хоть что-то, что могло бы обидеть главного тренера «Спартака»? Лично я — нет. Тедеско даже больше эмоционировал. Ну, эмоционирует так человек, что поделать? Он так переживает, но никто не даёт права оскорблять друг друга, а потом ещё обвинять в таких вещах (по словам Бородина, Тедеско назвал тренера расистом. — Прим. «Чемпионата»). Я этого не понимаю», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.