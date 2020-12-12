Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в матче 12-го тура АПЛ сыграли вничью

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в матче 12-го тура АПЛ сыграли вничью
Футбол / Англия 0

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Олд Траффорд» встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч закончился безголевой ничьей — 0:0.

«Манчестер Юнайтед», набрав в 11 матчах 20 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (19) — на восьмом месте. Обе команды имеют один матч в запасе.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера свой следующий матч в английской Премьер-лиге проведут в четверг, 17 декабря, в гостях, с «Шеффилд Юнайтед». «Горожане» во вторник, 15 декабря, примут «Вест Бромвич Альбион».

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
12 декабря 2020, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020