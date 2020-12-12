«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в матче 12-го тура АПЛ сыграли вничью
Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Олд Траффорд» встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч закончился безголевой ничьей — 0:0.
«Манчестер Юнайтед», набрав в 11 матчах 20 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (19) — на восьмом месте. Обе команды имеют один матч в запасе.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера свой следующий матч в английской Премьер-лиге проведут в четверг, 17 декабря, в гостях, с «Шеффилд Юнайтед». «Горожане» во вторник, 15 декабря, примут «Вест Бромвич Альбион».
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