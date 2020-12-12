Сутормин: осталось только победить «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (3:1).

«Пока всё складывается удачно. Надеюсь, дальше будет так же. Осталось только победить «Спартак», а дальше, после паузы, посмотрим, как и что. Главное, приносить пользу команде.



Считаю, сегодня мы были сильнее и по игре, и по многим другим показателям. Да, в начале и первого, и второго таймов немного потеряли концентрацию, но хорошо, что «Динамо» не воспользовалось своими шансами. Всё по делу — мы забили хорошие мячи, поэтому всех — с победой!



Мысли о первом матче с «Динамо» были, но у них новый тренер и другая игра. Сегодня перед нами был другой соперник — не тот, с кем мы играли в первом круге. Сегодня мы, как всегда, настраивались на бой, что и показали на поле.



Чего мы ждём от матча со «Спартаком»? В первую очередь — нашей победы. Надеюсь, матч пройдёт с болельщиками, это будет последняя игра 2020 года. Думаю, будет интересная, боевая игра двух лидеров. Ещё раз: надеюсь, она пройдет с болельщиками, и мы сумеем их порадовать игрой и результатом.



Не ожидал, что завоюю приз лучшему игроку матча. Как можно это ожидать! Не знаю, кто принимал это решение и связано ли оно с моей второй голевой передачей, но считаю, что сегодня Артём также заслужил эту награду. Впрочем, как и вся команда, потому что сегодня мы провели хороший матч и были единым целым. Надеюсь, что наш командный дух перенесётся на следующий матч, в котором мы вместе с болельщиками сумеем победить», — приводит слова Сутормина пресс-служба «Зенита».