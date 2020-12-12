Диогу Жота из-за травмы колена пропустит два месяца

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота из-за травмы может пропустить около двух месяцев.



По информации португальского издания Record, повреждение колена, полученное 24-летним португальцем в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлланном» (1:1), носит серьёзный характер. Первоначально утверждалось, что Жота пропустит всего лишь ближайший матч мерсисайдцев.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Жота провёл девять матчей, в которых отличился четырьмя забитыми мячами. На его счету также четыре гола в шести матчах Лиги чемпионов.



Встреча 12-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Ливерпуль» запланирована на воскресенье, 13 декабря. Начало — в 19:30 мск.



«Ливерпуль» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэм Хотспур».

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота пропустит матч с «Фулхэмом» из-за травмы колена