Диогу Жота из-за травмы колена пропустит два месяца

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота из-за травмы может пропустить около двух месяцев.
По информации португальского издания Record, повреждение колена, полученное 24-летним португальцем в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлланном» (1:1), носит серьёзный характер. Первоначально утверждалось, что Жота пропустит всего лишь ближайший матч мерсисайдцев.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Жота провёл девять матчей, в которых отличился четырьмя забитыми мячами. На его счету также четыре гола в шести матчах Лиги чемпионов.
Встреча 12-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Ливерпуль» запланирована на воскресенье, 13 декабря. Начало — в 19:30 мск.
«Ливерпуль» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэм Хотспур».
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