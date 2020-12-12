Шоу: нам нужно совершенствоваться, чтобы бороться за чемпионство

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал результат матча 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:0).



«Я бы сказал, что это была очень напряжённая, очень ровная игра. Иногда мы делали её трудной для них. Они не могли найти свой ритм, а мы хорошо оборонялись. Любая команда в конце матча могла одержать победу. Сегодня на поле были две очень хорошие команды. Мы двигаемся дальше, набрав важное очко.



Последние три или четыре игры мы начинали медленно. Перед матчем мы договорились, что сегодня нам нужно начать ярко, и если бы мы этого не сделали, то могли бы уже к 30-й минуте проигрывать со счётом 0:3 или даже 0:4.



Одно очко лучше, чем ничего. Возможно, ближе к концу матча мы могли достичь большего. Сегодня мы показали себя с хорошей стороны, но мы знаем, что нам нужно совершенствоваться, чтобы бороться за чемпионство», — цитирует Шоу BBC.



«Манчестер Юнайтед», набрав в 11 матчах 20 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (19) — на восьмом месте. Обе команды имеют один матч в запасе.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в матче 12-го тура АПЛ сыграли вничью