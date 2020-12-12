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«Сочи» выступил с заявлением по поводу конфликта между Тедеско и Джанаевым

«Сочи» выступил с заявлением по поводу конфликта между Тедеско и Джанаевым
Футбол / РПЛ 0

Клуб «Сочи» выступил с заявлением по поводу конфликта, который произошёл после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Футбольный клуб «Сочи» всегда выступал и выступает за честную игру на футбольном поле и за его пределами. Одна из наших ключевых ценностей — уважение к сопернику не только во время игры, но до и после матча. Мы хотели бы дать разъяснения касательно инцидента, произошедшего в подтрибунном помещении по окончании встречи со «Спартаком».

Наш капитан Сослан Джанаев после игры хотел поблагодарить главного тренера москвичей Доменико Тедеско за проведённый матч, но столкнулся с излишней эмоциональной реакцией со стороны наставника гостей. Мы считаем данное поведение неспортивным, место эмоциям — на поле.

В то же время наш клуб хотел бы поблагодарить болельщиков футбольного клуба «Спартак», которые прибыли на матч из Москвы, за уважительное отношение к сопернику и создание атмосферы праздника на стадионе «Фишт». Футбол для вас, для болельщиков! Ждём вас на нашей арене в новом сезоне. Мы искренне надеемся, что неприятный инцидент будет исчерпан в кратчайшие сроки, а на первый план вновь выйдут спортивные результаты и происходящее на футбольном поле», — говорится в сообщении клуба.

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