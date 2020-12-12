«Сочи» выступил с заявлением по поводу конфликта между Тедеско и Джанаевым

Клуб «Сочи» выступил с заявлением по поводу конфликта, который произошёл после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
«Футбольный клуб «Сочи» всегда выступал и выступает за честную игру на футбольном поле и за его пределами. Одна из наших ключевых ценностей — уважение к сопернику не только во время игры, но до и после матча. Мы хотели бы дать разъяснения касательно инцидента, произошедшего в подтрибунном помещении по окончании встречи со «Спартаком».
Наш капитан Сослан Джанаев после игры хотел поблагодарить главного тренера москвичей Доменико Тедеско за проведённый матч, но столкнулся с излишней эмоциональной реакцией со стороны наставника гостей. Мы считаем данное поведение неспортивным, место эмоциям — на поле.
В то же время наш клуб хотел бы поблагодарить болельщиков футбольного клуба «Спартак», которые прибыли на матч из Москвы, за уважительное отношение к сопернику и создание атмосферы праздника на стадионе «Фишт». Футбол для вас, для болельщиков! Ждём вас на нашей арене в новом сезоне. Мы искренне надеемся, что неприятный инцидент будет исчерпан в кратчайшие сроки, а на первый план вновь выйдут спортивные результаты и происходящее на футбольном поле», — говорится в сообщении клуба.
- 12 декабря 2020
-
23:41
-
23:32
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:06
-
23:02
-
22:56
-
22:54
-
22:46
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:26
-
22:20
-
22:20
-
22:14
-
22:08
-
22:05
-
22:02
-
21:55
-
21:42
-
21:35
-
21:20
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:41
-
20:40
-
20:36
-
20:28
-
20:22
-
20:20
-
20:14
-
20:12