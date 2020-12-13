Сульшер — о матче с «Сити»: доволен вкладом Погба в игру

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:0).



«Ничья — справедливый результат. У них было несколько очень опасных моментов, но Дэвид Де Хеа сделал отличные сейвы, а Гарри Магуайр провёл пару блестящих перехватов. У нас было три опасных момента после розыгрыша угловых. Плюс Маркус Рашфорд был в сантиметровом офсайде, когда мы должны были получить пенальти.



Игра на ноль — это всегда фундамент, на котором можно строить. Сегодня мы куда больше владели мячом, чем в предыдущих матчах с „Сити“. В прошлом сезоне мы выиграли у них три матча, но в основном это было в контратакующей манере. В этом сезоне мы больше контролировали их игру.



Я просто смотрю на улучшение в нашей команде. В сравнении с прошлым сезоном у нас стало больше очков к этому моменту сезона. Мы знаем причины, по которым мы плохо начали этот сезон. Например, — это отсутствие предсезонной подготовки. Но это не повод для паники. Я был разочарован результатами в начале сезона, но мы с каждым матчем поднимаемся в таблице. Игроки сосредоточены и стремятся делать всё лучше, чем в прошлом сезоне.



Поль Погба проявил свой талант, хорошо и много поработал. Я очень доволен его вкладом в сегодняшнюю игру.



Это была не домашняя игра. Будто бы матч на нейтральной территории. Именно так можно назвать все наши домашние матчи в этом сезоне», — приводит слова Сульшера BBC.

Видеообзор матча

«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (19) — на восьмом месте. Обе команды имеют один матч в запасе.