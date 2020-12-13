«Российское «класико», самое ожесточённое противостояние». Дзюба — о матче со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Джикия сказал, что будет война? Полностью солидарен. Будет интересный матч. Они сейчас проиграли, наверное, злее будут. Это российское „класико“, противостояние двух столиц. Кто бы что ни говорил, это самое сильное противостояние, самое ожесточённое", — сказал Дзюба в интервью пресс-службе клуба.

Встреча «Зенита» и «Спартака» состоится в среду, 16 декабря. Начало — в 20:00 мск. Этот матч станет последним для команд в 2020 году. Матчи 20-го тура чемпионата России пройдут в марте следующего года.

«Зенит» — лидер в турнирной таблице. Петербуржцы набрали 38 очков в 18 матчах. «Спартак» (35) — на 2-м месте.