Златан: Моуринью в «Тоттенхэме» просто делает своё дело. Его философия – рецепт успеха

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о работе Жозе Моуринью в качестве главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».



«Жозе делает свою работу. Он доказал, что является топ-тренером, одним из лучших в мире. Так что в Лондоне он просто продолжает делать своё дело. Это нисколько не удивляет.



Разница лишь в том, что сейчас он это делает с новым клубом. Я знаю Моуринью как человека и как тренера. Его философия – рецепт успеха.



Он просто продолжает делать то, что делал и прежде», – приводит слова Ибрагимовича Football.London.



«Тоттенхэм» после 11-го тура набрал 24 очка и занимает первое место в английской Премьер-лиге, опережая по дополнительным показателям «Ливерпуль».



Сегодня, 13 декабря, «шпоры» в гостях сыграют с «Кристал Пэлас» в матче 12-го тура АПЛ. Начало — в 17:15 мск.

АПЛ подтвердила, что Моуринью признан тренером месяца. Жозе сообщил об этом раньше времени