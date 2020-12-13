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Златан: Моуринью в «Тоттенхэме» просто делает своё дело. Его философия – рецепт успеха

Златан: Моуринью в «Тоттенхэме» просто делает своё дело. Его философия – рецепт успеха
Футбол / Англия 0

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о работе Жозе Моуринью в качестве главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».

«Жозе делает свою работу. Он доказал, что является топ-тренером, одним из лучших в мире. Так что в Лондоне он просто продолжает делать своё дело. Это нисколько не удивляет.

Разница лишь в том, что сейчас он это делает с новым клубом. Я знаю Моуринью как человека и как тренера. Его философия – рецепт успеха.

Он просто продолжает делать то, что делал и прежде», – приводит слова Ибрагимовича Football.London.

«Тоттенхэм» после 11-го тура набрал 24 очка и занимает первое место в английской Премьер-лиге, опережая по дополнительным показателям «Ливерпуль».

Сегодня, 13 декабря, «шпоры» в гостях сыграют с «Кристал Пэлас» в матче 12-го тура АПЛ. Начало — в 17:15 мск.

АПЛ подтвердила, что Моуринью признан тренером месяца. Жозе сообщил об этом раньше времени
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