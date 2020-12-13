Шварц рассказал, зачем поменял схему «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал смену схемы команды ради матча с «Зенитом» (1:3).
«Почему решили сыграть с тремя центральными защитниками? Мы приняли такое решение, подразумевая, что у нас будут использоваться два центральных нападающих, которые должны были оказывать давление на игроков «Зенита» с мячом. Отказались от использования вингеров.
Также у нас было три полузащитника, как и при схеме 4-3-3, и три центральных защитника, которые должны были искать партнёров длинными передачами в случае давления со стороны «Зенита». Мы хорошо сыграли, доволен самоотдачей игроков. В ряде эпизодов ребята хорошо проявили себя.
Если сравнивать статистику после матча, то многие данные схожи – соотношение ударов 11:10. Если же говорить про владение мячом, то разница составляет всего 10%. При этой схеме в ряде моментов мы неплохо играли в высокий прессинг", — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
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