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«Эвертон» прервал девятиматчевую беспроигрышную серию «Челси» в АПЛ

«Эвертон» прервал девятиматчевую беспроигрышную серию «Челси» в АПЛ
Футбол / Англия 0

Завершился заключительный матч субботней программы 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле встречались «Эвертон» и «Челси». Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 22-й минуте матча. Вратарь гостей Эдуард Менди при попытке сыграть на выходе в пределах своей штрафной нарушил правила. К точке подошёл исландский полузащитник «ирисок» Гилфи Тор Сигурдссон и уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот.

Видео реализованного пенальти в исполнении Сигурдссона

Это первый гол 31-летнего исландца в нынешнем сезоне АПЛ.

Последний раз «Челси» терпел поражение в английской Премьер-лиге 20 сентября — в матче 2-го тура с «Ливерпулем» (0:2).

Подопечные Карло Анчелотти набрали 20 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (22) — на третьем месте.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
12 декабря 2020, суббота. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Сигурдссон – 22' (пен)
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