«Эвертон» прервал девятиматчевую беспроигрышную серию «Челси» в АПЛ

Завершился заключительный матч субботней программы 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле встречались «Эвертон» и «Челси». Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 22-й минуте матча. Вратарь гостей Эдуард Менди при попытке сыграть на выходе в пределах своей штрафной нарушил правила. К точке подошёл исландский полузащитник «ирисок» Гилфи Тор Сигурдссон и уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот.

Видео реализованного пенальти в исполнении Сигурдссона

Это первый гол 31-летнего исландца в нынешнем сезоне АПЛ.

Последний раз «Челси» терпел поражение в английской Премьер-лиге 20 сентября — в матче 2-го тура с «Ливерпулем» (0:2).

Подопечные Карло Анчелотти набрали 20 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (22) — на третьем месте.