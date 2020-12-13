«Реал» обыграл «Атлетико» и поднялся на 3-е место в Примере

Мадридский «Реал» принимал «Атлетико» в 12-м туре испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 15-й минуте встречи. Тони Кроос навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда Каземиро ударом головой отправил мяч в угол ворот. На 63-й минуте «Реал» удвоил преимущество. Даниэль Карвахаль оказался первым на подборе у чужой штрафной, на силу пробил в штангу, после чего мяч рикошетом от спины Яна Облака залетел в ворота — автогол.

Таким образом, «сливочные» набрали 23 очка в 12 матчах и поднялись на 3-е место в испанской Примере. «Атлетико» несмотря на поражение сохранил лидерство в турнирной таблице (26).