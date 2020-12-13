Габриэл Жезус выложил атмосферное фото после матча с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня в матче 12-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд» встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч закончился безголевой ничьей — 0:0.



Несмотря на отсутствие голов, матч был очень интенсивным. Свидетельство этому фотография, которую опубликовал на своей странице в «Твиттере» нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус.

Фото можно посмотреть на странице Габриэла Жезуса в "Твиттере".

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (19) — на восьмом месте. Обе команды имеют один матч в запасе.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера свой следующий матч в английской Премьер-лиге проведут в четверг, 17 декабря — в гостях с «Шеффилд Юнайтед». «Горожане» во вторник, 15 декабря, примут «Вест Бромвич Альбион».