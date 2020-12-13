Тедеско конфликтовал с тренером «Сочи» и отчитывал «Спартак» за проигрыш. Фото с матча
В субботу, 12 декабря, в Сочи на поле стадиона «Фишт» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» потерпел поражение от «Сочи». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит на 58-й минуте. Антон Заболотный сделал передачу к штрафной, Кристиан Нобоа продвинулся вперёд и технично уложил мяч в дальний угол ворот.
«Спартак» нанёс в матче один удар в створ ворот — на 28-й минуте встречи нападающий Джордан Ларссон пробил со штрафного.
«Сочи» набрал 30 очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Спартак» (35) — на втором месте.
Лучшие кадры с матча «Сочи» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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