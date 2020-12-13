Дубль Дзюбы и два пенальти в видеообзоре матча «Зенит» — «Динамо»

«Зенит» принимал «Динамо» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей дублем отличился Артем Дзюба и ещё один гол на счету Сердара Азмуна. Единственный гол за «Динамо» забил Николай Комличенко. В этой встрече арбитр Сергей Иванов назначил два пенальти – один в ворота «Динамо» и один в ворота «Зенита».

Видеообзор матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо».

Таким образом, «Зенит», набрав в 18 матчах 38 очков, стал единоличным лидером в таблице РПЛ. «Динамо» (30) — на 4-м месте. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком», «Динамо» проведёт встречу с «Сочи».