Дубль Дзюбы и два пенальти в видеообзоре матча «Зенит» — «Динамо»
«Зенит» принимал «Динамо» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей дублем отличился Артем Дзюба и ещё один гол на счету Сердара Азмуна. Единственный гол за «Динамо» забил Николай Комличенко. В этой встрече арбитр Сергей Иванов назначил два пенальти – один в ворота «Динамо» и один в ворота «Зенита».
Видеообзор матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо».
Таким образом, «Зенит», набрав в 18 матчах 38 очков, стал единоличным лидером в таблице РПЛ. «Динамо» (30) — на 4-м месте. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком», «Динамо» проведёт встречу с «Сочи».
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«Зенит» стал единоличным лидером РПЛ перед матчем со «Спартаком»!
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