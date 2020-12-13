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«Неплохой ход». Денис Глушаков о матче «Химки» — «Арсенал»

«Неплохой ход». Денис Глушаков о матче «Химки» — «Арсенал»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результат матча с «Арсеналом» в чемпионате России. Матч 18-го тура прошёл в Химках и закончился победой хозяев со счётом 1:0. Победный гол на 12-й минуте забил Илья Кухарчук. После этого «Арсенал» активно атаковал и нанёс 15 ударов по воротам соперника, но так и не смог уйти от поражения.

«Неплохой ход. Еще +3 дома с «Арсеналом». 100% для кого-то был принципиальный матч. Готовимся к последней игре в году. Я буду с командой рядом — но на поле помочь, к сожалению, не смогу, так как 4 жёлтые набрал… остаётся только тренироваться», — написал Глушаков в своём «инстаграме».

В следующе туре чемпионата России «Химки» встретятся с «»Локомотиво», а «Арсенал» сыграет с «Ротором». Матчи пройдут 17 и 16 декабря соответственно.

Спорные судейские решения и мощный удар Кухарчука в видеообзоре матча «Химки» — «Арсенал»
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