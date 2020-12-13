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«Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию», забив 5 голов

«Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию», забив 5 голов
Футбол / Германия 0

В Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялся матч 11-го тура чемпионата Германии, в котором дортмундская «Боруссия» принимала «Штутгарт». Игра завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей дублем отличился Силла Вамангитука и ещё по одному голу забили Филипп Фёрстер, Тангуй Кулибали и Николас Гонсалес. Единственный гол за «Боруссию» забил Джованни Рейна.

Таким образом, «Боруссия» продлила безвыигрышную серию в чемпионате Германии до трёх матчей (два поражения и ничья). На данный момент дортмундцы занимают пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков. От лидирующей «Баварии» команда отстаёт на 5 очков.

«Штутгарт» в свою очередь одержал вторую победу подряд. Команда располагается на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 17 очков.

Германия - Бундеслига. 11-й тур
12 декабря 2020, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 5
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Вамангитука – 26' (пен)   1:1 Рейна – 39'   1:2 Вамангитука – 52'   1:3 Фёрстер – 60'   1:4 Кулибали – 63'   1:5 Гонсалес – 90+1'
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