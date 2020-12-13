«Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию», забив 5 голов

В Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялся матч 11-го тура чемпионата Германии, в котором дортмундская «Боруссия» принимала «Штутгарт». Игра завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей дублем отличился Силла Вамангитука и ещё по одному голу забили Филипп Фёрстер, Тангуй Кулибали и Николас Гонсалес. Единственный гол за «Боруссию» забил Джованни Рейна.

Таким образом, «Боруссия» продлила безвыигрышную серию в чемпионате Германии до трёх матчей (два поражения и ничья). На данный момент дортмундцы занимают пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков. От лидирующей «Баварии» команда отстаёт на 5 очков.

«Штутгарт» в свою очередь одержал вторую победу подряд. Команда располагается на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 17 очков.