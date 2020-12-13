Куман прокомментировал слухи о недовольстве игроков «Барселоны» тактической схемой

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слухи о недовольстве игроков тактической схемой команды.
«Думаю, игроки верят в меня. В противном случае я бы не смог работать. Мы пытаемся улучшить ситуацию. У нас достаточно времени, чтобы отреагировать, но после последних результатов мы должны показать своё лицо», — приводит слова Кумана Sport.es.
Ранее сообщалось, что футболистам «Барселоны» не нравится тактическая схема, которую применяет главный тренер. По мнению некоторых игроков, схема 4-2-3-1 недостаточно им знакома и дефицит опыта вызывает тактический дисбаланс. Футболисты считают, что в таком случае четыре игрока атакуют, четыре защищаются, а в центре поля остаются только двое. В раздевалке считают, что команда «и не атакует, и не защищается.
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