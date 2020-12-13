Хуммельс раскритиковал тактику «Боруссии» Д после разгрома в матче с «Штутгартом»

31-летний немецкий защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс раскритиковал тактику команды после разгромного поражения в матче 11-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом» (1:5).
«Мы всегда стараемся играть в узких пространствах, и у нас очень высокий уровень потери мяча. Если это сработает, то будет похоже на хороший футбол. Но это случается редко. Это требует слишком большого мастерства», — приводит слова Хуммельса Goal со ссылкой на Sky Germany.
Таким образом, «Боруссия» продлила безвыигрышную серию в чемпионате Германии до трёх матчей (два поражения и ничья). На данный момент дортмундцы занимают пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков. От лидирующей «Баварии» команда отстаёт на 5 очков. «Штутгарт» в свою очередь одержал вторую победу подряд. Команда располагается на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 17 очков.
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