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Поль Погба: всегда буду сражаться за «Манчестер Юнайтед». Бла-бла — это неважно

Поль Погба: всегда буду сражаться за «Манчестер Юнайтед». Бла-бла — это неважно
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:0) высказался о своём будущем в команде. Ранее агент футболиста Мино Райола сообщил, что Погба не намерен продлевать контракт с манкунианцами.

«Всегда боролся и буду сражаться за „Манчестер Юнайтед“, моих товарищей по команде и болельщиков. Бла-бла — это неважно. Будущее далеко, главное — сегодня, и я вовлечён на 1000%. Вместе мы всегда сильны. Между мною и клубом нет разногласий, и это никогда не изменится. Когда не знаешь, что происходит внутри, не говори. Говорите правду или молчите», — написал Погба на своей странице в «Инстаграме».

Поль Погба летом 2016 года за € 105 млн перешёл из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2022 года.

Погба пригрозил Райоле прекратить сотрудничество, если ему не найдут новый клуб
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