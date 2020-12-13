Поль Погба: всегда буду сражаться за «Манчестер Юнайтед». Бла-бла — это неважно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:0) высказался о своём будущем в команде. Ранее агент футболиста Мино Райола сообщил, что Погба не намерен продлевать контракт с манкунианцами.



«Всегда боролся и буду сражаться за „Манчестер Юнайтед“, моих товарищей по команде и болельщиков. Бла-бла — это неважно. Будущее далеко, главное — сегодня, и я вовлечён на 1000%. Вместе мы всегда сильны. Между мною и клубом нет разногласий, и это никогда не изменится. Когда не знаешь, что происходит внутри, не говори. Говорите правду или молчите», — написал Погба на своей странице в «Инстаграме».

Поль Погба летом 2016 года за € 105 млн перешёл из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2022 года.