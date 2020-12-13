Деле Алли покинет «Тоттенхэм» этой зимой

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли покинет клуб в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По информации источника, главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо хочет оставить в команде на вторую половину сезона хавбека Гарри Уинкса, который провёл четыре матча в английской Премьер-лиге и семь в Лиге Европы (на его счету один гол). Алли в свою очередь предлагается покинуть команду. «Тоттенхэм» хочет оформить полноценную продажу англичанина, однако вариант с полугодичной арендой также рассматривается.

Напомним, в летнее трансферное окно «Пари Сен-Жермен» хотел арендовать Алли, однако «шпоры» отклонили два предложения. Деле выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 8 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.