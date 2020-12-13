Президента «Вольфсберга» побрили наголо. Он сомневался, что команда выйдет в плей-офф ЛЕ
Президента «Вольфсберга» Дитмара Риглера побрили наголо. Глава австрийского клуба сомневался, что команда выйдет в плей-офф Лиги Европы, и проиграл пари.
«Вольфсберг» занял второе место в группе K Лиги Европы УЕФА, набрав 10 очков в шести матчах. С первого места в плей-офф еврокубка вышло загребское «Динамо». Напомним, соперником австрийцев по группе был и московский ЦСКА, который занял последнее место. «Армейцы» дома проиграли «Вольфсбергу» и сыграли вничью на выезде. На третьем месте групповой этап закончил «Фейеноорд».
По итогам девяти матчей в австрийской Бундеслиге «Вольфсберг» набрал 10 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Сегодня, 13 декабря, команда встречается с «Аустрией». Начало — в 16:30 мск.
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