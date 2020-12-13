«Тамбов» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Сегодня, 13 декабря, состоится матч «Тамбов» — «Рубин». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — «Рубин».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).
«Тамбов» набрал 12 очков в 17 матчах и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (24) — на 10-м месте. В тройку лидеров турнира входят петербургский «Зенит» (38), а также московские клубы «Спартак» (35) и ЦСКА (33).
Рекомендуем вам
- 13 декабря 2020
-
11:50
-
11:44
-
11:42
-
11:27
-
11:27
-
11:06
-
11:04
-
11:00
-
10:53
-
10:52
-
10:40
-
10:25
-
10:04
-
09:59
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:13
-
08:48
-
08:05
-
07:30
-
07:20
-
05:55
-
05:28
-
04:54
-
04:34
-
04:17
-
03:56
-
02:59
-
02:28
-
02:05
-
01:48
-
01:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам