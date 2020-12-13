«Тамбов» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 13 декабря, состоится матч «Тамбов» — «Рубин». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — «Рубин».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).

«Тамбов» набрал 12 очков в 17 матчах и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (24) — на 10-м месте. В тройку лидеров турнира входят петербургский «Зенит» (38), а также московские клубы «Спартак» (35) и ЦСКА (33).