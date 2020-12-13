25-летний защитник сборной ЮАР погиб в ДТП
Защитник сборной ЮАР Мотджека Мадиша погиб в автокатастрофе в возрасте 25 лет, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов ЮАР (SAFPU) на своей странице в «Твиттере».
«Наши сердца разбиты. Мотджека Мадиша скончался в результате ДТП в Йоханнесбурге. Наши соболезнования его семье, друзьям и всему футбольному сообществу», — говорится в сообщении.
Мадиша выступал за «Хайлендс Парк» и «Мамелоди Сандаунз». В 2018 году защитник дебютировал за основную сборную ЮАР.
Напомним, в конце ноября защитник сборной ЮАР Кэлвин Анеле Нгконгка погиб в автокатастрофе в возрасте 33 лет. С 2009 года футболист вызывался в сборную ЮАР, в составе которой провёл 52 матча, в том числе на чемпионате мира 2010 года и Кубке африканских наций 2013 и 2015 годов.
Бывший защитник «Генка» и сборной ЮАР погиб в автокатастрофе
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