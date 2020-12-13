Рашфорд: поставил бы «Манчестер Юнайтед» в четвёрку самых опасных команд АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поделился мнением, что команда способна занять лидирующие позиции в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, несмотря на тяжёлый старт чемпионата.
«С учётом того как развивается чемпионат, ещё слишком рано смотреть на таблицу. Всё что нужно, это пара побед, и команда может подняться в верхнюю часть. Верю в команду, тренера и персонал. Надеюсь, мы сможем по-прежнему сделать что-то особенное в этом сезоне. Поставил бы нас в четвёрку самых опасных команд лиги», — цитирует Рашфорда Goal со ссылкой на пресс-службу клуба.
«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера следующий матч в английской Премьер-лиге проведут 17 декабря в гостях с «Шеффилд Юнайтед».
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