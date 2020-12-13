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Гвардиола: Агуэро — лучший нападающий в истории «Манчестер Сити». Нам его не хватает

Гвардиола: Агуэро — лучший нападающий в истории «Манчестер Сити». Нам его не хватает
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии нападающего команды Серхио Агуэро, назвав форварда лучшим в истории клуба.

«Нам не хватает Серхио, но в течение шести месяцев он много раз травмировался. Восстановление идёт шаг за шагом, пока он не в форме. Другие игроки тоже усердно работают. Сегодня у Агуэро были проблемы с желудком, он не смог провести тренировку, был дома. Серхио — лучший нападающий в истории «Манчестер Сити». Ближайшие матчи мы проведём без него, но, уверен, когда будет в форме, он сразу вернётся в состав", — цитирует Гвардиолу Goal.

В этом сезоне Агуэро в пяти матчах во всех турнирах забил два мяча. Контракт аргентинца с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает Агуэро в € 42 млн.

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