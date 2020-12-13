Щенников: ЦСКА нужно выложиться полностью и обязательно обыграть «Урал» и «Ростов»

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча пройдёт сегодня, 13 декабря, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Команда из Екатеринбурга хорошо играет с лидерами, так что нам будет нелегко. Они находятся в середине таблицы, но лидерам всегда дают бой. Сейчас остались два серьёзных усилия — нужно выложиться полностью и обязательно обыграть „Урал“ и „Ростов“», — цитирует Щенникова пресс-служба клуба.

Встреча ЦСКА и «Ростова» пройдёт в Ростове-на-Дону в четверг, 17 декабря. Начало — в 20:00 мск. ЦСКА, набравший 33 очка в 17 матчах, занимает третье место в таблице РПЛ. В тройку лидеров турнира входят петербургский «Зенит» (38) и московский «Спартак» (35).